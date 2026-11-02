Пушилин сообщил о расширении зоны контроля в районе Белозерского Пушилин сообщил о расширении зоны контроля на добропольском участке фронта

Москва2 ноя Вести.Российские подразделения ведут бои и расширяют зону контроля на подступах к населенному пункту Белозерское в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, российские войска продолжают продвижение с применением БПЛА, выявляют места расположения противника, его узлы снабжения и опорные пункты.

Добропольский участок. Здесь идут бои в районе Белозерского, расширяется зона контроля на южных и восточных подступах к городу. Одновременно идет продвижение в направлении населенного пункта Боковое, расположенного как раз на юго-западе, чуть-чуть юго-западнее Белозерского рассказал Пушилин

Ранее глава республики заявлял, что рядом с Добропольем еще остаются населенные пункты, которые контролирует противник. Их предстоит освободить и зачистить, подчеркнул Пушилин.