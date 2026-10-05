Пушилин сообщил о продолжающихся боях в Дружковке и Алексеево-Дружковке Пушилин: российские бойцы развивают наступление в районе реки Казенный Торец

Москва5 окт Вести.На дружковско-краматорском направлении фронта российские войска развивают наступление вдоль реки Казенный Торец, продвигаясь к Дружковке с юго-западного фланга. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

На дружковско-краматорском направлении, здесь наши бойцы развивают наступление вдоль реки Казенный Торец, продвигаясь к Дружковке с юго-западного фланга, также продолжаются активные бои в Алексеево-Дружковке и в самой Дружковке сообщил он

Решающую роль на данном участке фронта играют операторы беспилотников, подчеркнул Пушилин.

Касаемо Алексеево-Дружковки, несмотря на то, что [это] маленький населенный пункт, но тем не менее противник там еще имеет возможность упираться. Важную роль в этих боях на данном участке фронта играет, может быть, даже решающую, пока что БПЛА, которые помогают нашим бойцам выявить опорные пункты и укрепление противника и, конечно, позволяют продвигаться, сопровождать наших бойцов добавил глава ДНР

Также российские подразделения двигаются по высотам восточнее Дружковки, охватывая населенный пункт с этого направления, подытожил Пушилин.