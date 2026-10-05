Москва5 октВести.На дружковско-краматорском направлении фронта российские войска развивают наступление вдоль реки Казенный Торец, продвигаясь к Дружковке с юго-западного фланга. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
На дружковско-краматорском направлении, здесь наши бойцы развивают наступление вдоль реки Казенный Торец, продвигаясь к Дружковке с юго-западного фланга, также продолжаются активные бои в Алексеево-Дружковке и в самой Дружковкесообщил он
Решающую роль на данном участке фронта играют операторы беспилотников, подчеркнул Пушилин.
Касаемо Алексеево-Дружковки, несмотря на то, что [это] маленький населенный пункт, но тем не менее противник там еще имеет возможность упираться. Важную роль в этих боях на данном участке фронта играет, может быть, даже решающую, пока что БПЛА, которые помогают нашим бойцам выявить опорные пункты и укрепление противника и, конечно, позволяют продвигаться, сопровождать наших бойцовдобавил глава ДНР
Также российские подразделения двигаются по высотам восточнее Дружковки, охватывая населенный пункт с этого направления, подытожил Пушилин.