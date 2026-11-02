Пушилин сообщил последние данные по освобождению территории ДНР от противника Пушилин: ВС РФ на территории ДНР продолжают продвижение с применением БПЛА

Москва2 ноя Вести.Российские подразделения на территории Донецкой Народной Республики продолжают продвижение и с применением БПЛА выявляют места расположения противника, его узлы снабжения и опорные пункты. Подробнее об обстановке на фронте рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

На добропольском участке фронта расширяется зона контроля в районе населенного пункта Белозерское.

Добропольский участок. Здесь идут бои в районе Белозерского, расширяется зона контроля на южных и восточных подступах к городу. Одновременно идет продвижение в направлении населенного пункта Боковое, расположенного как раз на юго-западе, чуть-чуть юго-западнее Белозерского сообщил Пушилин

В районе Алексеево-Дружковски украинские боевики пытаются контратаковать позиции российских подразделений.

На дружковско-краматорском направлении наши подразделения отбивают контратаки украинских формирований, которые стремятся занять свои ранее утраченные позиции в Алексеево-Дружковке. В окрестностях населенного пункта идут очень ожесточенные бои, но наши силы контролируют ситуацию отметил он

На славянско-краснолиманском участке фронта российские войска продвигаются вдоль реки Казенный Торец, чтобы срезать выступ фронта противника, который он использует для проведения атак.

Подразделения группировки войск "Юг" двигаются вдоль реки Казенный Торец, чтобы срезать выступ противника, который противник использует для атак на наши позиции по флангам. Продолжаются бои в районе Веролюбовки и Клинового на славянско-краснолиманском участке фронта. Здесь российские военнослужащие наступают широким фронтом, охватывая славянско-краматорскую агломерацию с юго-восточного и с восточного флангов. И подразделения БПЛА здесь, безусловно, играют одну из решающих ролей. Они помогают выявлять мобильные группы противника в городской застройке Краматорска рассказал Пушилин

В районе Красного Лимана подразделения Вооруженных сил РФ отражают контратаки противника.

В Красном Лимане и его окрестностях бойцы группировки войск "Запад" отражают контратаки противника. Постоянно продолжаются контратаки, поэтому достаточно там ситуация ожесточенная. Также ожесточенные боестолкновения идут в районе Диброва, где как раз вот лесные массивы замедляют продвижение и затрудняют применение техники. Увы, такой рельеф местности. Но, тем не менее, наших бойцов это не останавливает, и они продолжают движение вперед подытожил глава ДНР

Ранее Пушилин назвал серьезным военным преступлением использование российских военнопленных в роли смертников. По его словам, все подобные факты, которые подтверждают это, остались без внимания международных СМИ, общественности и правозащитных организаций.