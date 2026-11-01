Минобороны РФ сообщило об ударе ФАБ-500 по ВСУ в Белозерском

ВС РФ ударили ФАБ-500 по позициям ВСУ в Белозерском в ДНР Минобороны РФ сообщило об ударе ФАБ-500 по ВСУ в Белозерском

Москва1 ноя Вести.Минобороны России сообщило о поражении пунктов временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Белозерское в ДНР.

По данным ведомства, удар был нанесен с применением фугасных авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.

В Минобороны также заявили, что опубликовали кадры поражения этих объектов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 1 ноября нейтрализовали 235 украинских беспилотников над регионами России. По информации ведомства, дроны были сбиты и перехвачены в период с 20.00 субботы до 08.00 воскресенья.