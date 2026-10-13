Москва13 окт Вести.Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам управления беспилотниками и местам временной дислокации украинских формирований. Как сообщили в Минобороны России, цели были поражены на территории Донецкой Народной Республики, а также в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

В военном ведомстве уточнили, что по пункту управления дронами 1-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Веселая Гора (ДНР) было применено четыре авиабомбы ФАБ-500. Ещё один удар — одной ФАБ-3000 — нанесен по пункту временной дислокации подразделений 65-й отдельной механизированной бригады в районе Орехова Запорожской области.

Кроме того, четырьмя ОФАБ-250-270 российские летчики ударили по пункту временной дислокации 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вблизи Подгавриловки Днепропетровской области. Также четыре ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования и коррекции были сброшены на пункт управления дронами 116-й отдельной бригады теробороны в населенном пункте Бариловка Сумской области.

Ранее, 18 сентября, экипажи Су-34 уничтожили пункты временной дислокации и управления БПЛА двух бригад нацгвардии Украины — в Боковом (ДНР) и Липцах (Харьковская область). 14 сентября удары были нанесены по аналогичным объектам в Дружковке (ДНР) и Харьковской области.