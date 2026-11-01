Москва1 нояВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 1 ноября нейтрализовали 235 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно этой информации, дроны были сбиты в период времени с 20:00 субботы до 08:00 воскресенья.
Перехвачены и уничтожены 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в материале
Беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО в течение 12 часов субботы уничтожили 60 беспилотников над регионами России.