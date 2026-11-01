Минобороны: силы ПВО перехватили 235 украинских дронов над регионами РФ за ночь

Силы ПВО перехватили 235 украинских дронов над регионами РФ за ночь Минобороны: силы ПВО перехватили 235 украинских дронов над регионами РФ за ночь

Москва1 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 1 ноября нейтрализовали 235 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно этой информации, дроны были сбиты в период времени с 20:00 субботы до 08:00 воскресенья.

Перехвачены и уничтожены 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в материале

Беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО в течение 12 часов субботы уничтожили 60 беспилотников над регионами России.