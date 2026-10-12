Москва12 окт Вести.В населенном пункте Красный Лиман и его окрестностях украинские войска пытаются осуществлять контратаки. Цель ВС РФ на данном направлении - не дать противнику закрепиться, заявил ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.

В Красном Лимане и окрестностях противник продолжает попытки контратаковать, использует большое количество беспилотных летательных аппаратов. Задача наших бойцов - не дать противнику продвинуться и уж тем более не дать противнику закрепиться на земле