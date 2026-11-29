Актер Александр Фролов из сериала "Государственная граница" умер в 74 года Умер 74-летний актер Александр Фролов из сериала "Государственная граница"

Москва29 ноя Вести.Белорусский актер театра и кино Александр Фролов, известный по сериалу "Государственная граница", умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, служению в котором он посвятил 40 лет.

Пришла грустная весть. На 75-м году ушел из жизни бывший артист Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Александр Филиппович Фролов говорится в сообщении

После непростого детства Александр Фролов поступил в Белорусский государственный театрально-художественный институт на курс народной артистки РСФСР Веры Редлих. Затем по распределению он попал в Коласовский театр и проработал там с 1973 по 2014 годы.