Не стало артиста Московского областного театра драмы и комедии Леонида Удалова Московский облтеатр драмы и комедии сообщил о смерти актера Леонида Удалова

Москва8 ноя Вести.Ушел из жизни артист Московского областного театра драмы и комедии Леонид Удалов. Об этом театр сообщает в своем Telegram-канале.

Леонид Юрьевич был талантливым артистом, человеком большой культуры, душевной теплоты и тонкого чувства юмора. Коллеги ценили его за профессионализм, интеллигентность, доброту и умение поддержать в нужную минуту говорится в сообщении

Удалов служил в театре с 2019 года, создал немало ярких сценических образов в спектаклях "Пять вечеров", "Шестой этаж", "В ожидании джаза", "Отцы и дети", "Дед Мороз" и других постановках.

В театре сообщили, что уход Леонида Юрьевича стал большой потерей для всего коллектива и выразили искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто знал и любил артиста.

Актеру было 65 лет.