Умер актер из "Глухаря" и "Склифосовского" Владимир Мельников, названа причина Умер актер из сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Владимир Мельников

Москва27 ноя Вести.Актер Владимир Мельников, известный по ролям в сериалах "Глухарь" и "Склифосовский", ушел из жизни 26 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение артиста.

По словам родных, у актера было онкологическое заболевание.

Он болел, у него была онкология. Скончался вчера сообщила собеседница агентства

Информацию о смерти артиста подтвердили в Русском духовном театре "ГЛАС".

В труппу Русского духовного театра "ГЛАС" он пришел в 2013 году и за эти годы стал по-настоящему родным человеком для всего коллектива и любимым артистом для наших зрителей. Обладая редкой органикой, чувством юмора и глубиной проживания роли, он блестяще воплотил на сцене самые разные характеры говорится, в частности, в сообщении театра

В публикации также сказано, что Владимир Мельников "навсегда останется примером преданности профессии, душевного тепла и искренней веры". В Русском духовном театре "ГЛАС" добавили, что сцена "осиротела" без "доброй улыбки и неповторимой интонации" актера.

Владимир Мельников – актер театра и кино, родился 8 февраля 1954 года. В 1982 году окончил Днепропетровское государственное театральное училище, а в 1986 году - ГИТИС. В кино снимался с конца 1970-х годов, среди фильмов и сериалов с его участием – "Глухарь", "Склифосовский", "Осиное гнездо", "Кодекс чести".