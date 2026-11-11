"Дом Мейерхольда" сообщил о гибели актера Андрея Баронова в зоне СВО Актер Театра Доктора Дапертутто Андрей Баронов погиб в зоне СВО

Москва11 ноя Вести.Актер Андрей Баронов, служивший в Театре Доктора Дапертутто, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Центр театрального искусства "Дом Мейерхольда" в социальной сети "ВКонтакте".

Коллектив Центра театрального искусства "Дом Мейерхольда" с глубокой болью и прискорбием сообщает о трагической гибели Андрея Александровича Баронова - актера Театра Доктора Дапертутто, человека, стоявшего у истоков театра и проработавшего в нем с момента основания говорится в публикации

На фронт Баронов отправился в марте этого года. В театре подчеркивают: он погиб, выполняя воинский долг, и до последнего дня не изменял идеалам мужества и чести, всегда ему присущим.

Для коллег он был не просто актером, а хранителем духа Дома Мейерхольда - его талант и преданность делу создавали в театре особую атмосферу. Для труппы, зрителей и всех, кто знал и любил Баронова, его гибель стала невосполнимой потерей.

В "Доме Мейерхольда" принесли соболезнования родным и близким актера.

Прощание с Андреем Бароновым состоится в деревне Шиловка Ульяновской области в субботу, 14 ноября. Точное время пока не называется.