Москва11 нояВести.Актер Андрей Баронов, служивший в Театре Доктора Дапертутто, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Центр театрального искусства "Дом Мейерхольда" в социальной сети "ВКонтакте".
Коллектив Центра театрального искусства "Дом Мейерхольда" с глубокой болью и прискорбием сообщает о трагической гибели Андрея Александровича Баронова - актера Театра Доктора Дапертутто, человека, стоявшего у истоков театра и проработавшего в нем с момента основанияговорится в публикации
На фронт Баронов отправился в марте этого года. В театре подчеркивают: он погиб, выполняя воинский долг, и до последнего дня не изменял идеалам мужества и чести, всегда ему присущим.
Для коллег он был не просто актером, а хранителем духа Дома Мейерхольда - его талант и преданность делу создавали в театре особую атмосферу. Для труппы, зрителей и всех, кто знал и любил Баронова, его гибель стала невосполнимой потерей.
В "Доме Мейерхольда" принесли соболезнования родным и близким актера.
Прощание с Андреем Бароновым состоится в деревне Шиловка Ульяновской области в субботу, 14 ноября. Точное время пока не называется.