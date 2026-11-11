Москва11 ноя Вести.Тело артиста Московского областного театра драмы и комедии Леонида Удалова планируют кремировать, сообщает ТАСС, ссылающийся на окружение актера.

О смерти 65-летнего артиста стало известно в минувшее воскресенье, 8 ноября.

Леонида кремирую, похорон не будет приводит агентство слова собеседницы

Леонид Удалов служил в Московском областном театре драмы и комедии с 2019 года. Он играл в спектаклях "Пять вечеров", "Шестой этаж", "В ожидании джаза", "Отцы и дети", "Дед Мороз" и других постановках.