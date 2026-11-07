"Сгорел за месяц": сын Каюрова рассказал о последних днях жизни отца "Известия": сын Каюрова объяснил, почему актера перевезли из госпиталя домой

Москва7 ноя Вести.Здоровье народного артиста РСФСР Юрия Каюрова резко ухудшилось в последний месяц жизни, рассказал "Известиям" сын актера Леонид Каюров.

Актер находился на лечении в госпитале, но незадолго до смерти родные привезли его домой. По словам сына, еще месяц назад артист сохранял ясность ума, однако внезапно произошло резкое ухудшение.

Уже все, полная изношенность организма... Еще месяц тому назад была совершенная ясность ума, память прекрасная... Буквально сгорел за месяц, все стало отказывать рассказал Леонид Каюров

По его словам, отец не хотел умереть в госпитале и высказал желание вернуться домой. Таким образом, родственники выполнили последнюю волю знаменитого артиста, и он скончался в своей постели.

В следующем году Юрию Каюрову должно было исполниться 100 лет. Похороны пройдут 10 ноября на Троекуровском кладбище Москвы. До последних дней он был связан с Малым театром, где служил с 1967 года.

Юрий Каюров получил широкую известность как исполнитель роли Владимира Ильича Ленина. Актер сыграл образ вождя мирового пролетариата 18 раз - в двух постановках и 16 фильмах, в том числе в таких, как "Шестое июля", "Кремлевские куранты", "Хождение по мукам", "Государственная граница" и "Ленин в Париже".

Последней ролью Юрия Каюрова стала роль Фирса в "Вишневом саде".