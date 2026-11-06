Артист Малого театра Юрий Каюров скончался в возрасте 99 лет

Не стало народного артиста Юрия Каюрова Артист Малого театра Юрий Каюров скончался в возрасте 99 лет

Москва6 ноя Вести.6 ноября стало известно о кончине народного артиста России Юрия Каюрова. Об этом сообщает канал MAX Государственного Малого театра. Актер служил в нем с 1967 года.

Трудно поверить, что его больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Юрия Ивановича говорится в мессенджере

Юрий Иванович Каюров, народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и России, родился в Череповце 30 сентября 1927 года. Окончил Ленинградский государственный театральный институт им. А.Н.Островского, дебютировал в Саратовском драматическом театре им. К. Маркса, говорится на сайте Малого театра.

В 1961 году Юрий Каюров в первый раз сыграл роль Владимира Ильича Ленина, ставшую знаковой в его творческой биографии. Впоследствии Каюров в общей сложности сыграл вождя мирового пролетариата 18 раз – в 16 фильмах и 2 спектаклях.

За годы творчества Каюров сыграл множество властных, волевых, сильных характером героев. Много снимался в кино.

Дата и место прощания будут сообщены позже.