Москва23 окт Вести.У актера театра и кино Андрея Терентьева произошла кровопотеря в результате внутреннего кровотечения, которое было вызвано прободной язвой. Это стало причиной его смерти, рассказала жена артиста Светлана ТАСС.

Это кровопотеря от открытой язвы, внутреннее кровотечение уточнила собеседница агентства

Андрей Терентьев скончался в возрасте 44 лет. Он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, снимался в фильмах и сериалах, играл в петербургских театрах. Среди самых известных его работ - роли в фильме "Мы из будущего", в сериалах "Подсудимый", "Филин", "Крылья империи", "Первый отдел" и других.

Прощание с актером пройдет 23 октября в Санкт-Петербурге. Похоронят Андрея Терентьева на Юдинском кладбище под Казанью 24 октября.