Москва23 октВести.У актера театра и кино Андрея Терентьева произошла кровопотеря в результате внутреннего кровотечения, которое было вызвано прободной язвой. Это стало причиной его смерти, рассказала жена артиста Светлана ТАСС.
Это кровопотеря от открытой язвы, внутреннее кровотечениеуточнила собеседница агентства
Андрей Терентьев скончался в возрасте 44 лет. Он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, снимался в фильмах и сериалах, играл в петербургских театрах. Среди самых известных его работ - роли в фильме "Мы из будущего", в сериалах "Подсудимый", "Филин", "Крылья империи", "Первый отдел" и других.
Прощание с актером пройдет 23 октября в Санкт-Петербурге. Похоронят Андрея Терентьева на Юдинском кладбище под Казанью 24 октября.