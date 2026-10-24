Москва24 октВести.Актера Андрея Терентьева похоронили 24 октября под Казанью в селе Рождествено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову артиста Светлану Терентьеву.
Сегодня мы простились с Андреем. Похороны прошли под Казанью в селе Рождественоприводятся слова вдовы актера
Андрей Терентьев умер на 45-м году жизни от внутреннего кровотечения, вызванного язвой. Широкую известность актер получил после роли Спирта в фильме "Мы из будущего". Также он снимался в сериалах "Подсудимый", "Филин", "Крылья империи", "Первый отдел" и других.