Похороны актера Андрея Терентьева прошли в селе Рождествено под Казанью В селе под Казанью похоронили актера Андрея Терентьева

Москва24 окт Вести.Актера Андрея Терентьева похоронили 24 октября под Казанью в селе Рождествено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову артиста Светлану Терентьеву.

Сегодня мы простились с Андреем. Похороны прошли под Казанью в селе Рождествено приводятся слова вдовы актера

Андрей Терентьев умер на 45-м году жизни от внутреннего кровотечения, вызванного язвой. Широкую известность актер получил после роли Спирта в фильме "Мы из будущего". Также он снимался в сериалах "Подсудимый", "Филин", "Крылья империи", "Первый отдел" и других.