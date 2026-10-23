Актера Андрея Терентьева похоронят в селе под Казанью

Родственники изменили место захоронения актера Андрея Терентьева Актера Андрея Терентьева похоронят в селе под Казанью

Москва23 окт Вести.Изменилось место захоронения актера Андрея Терентьева, его похоронят 24 октября на кладбище в селе Рождествено под Казанью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову артиста Светлану Терентьеву.

Андрей будет захоронен в селе Рождествено, под Казанью. Кладбище называется село Рождествено приводятся слова жены артиста

Первоначально родственники планировали похоронить актера на Юдинском кладбище под Казанью.

Андрей Терентьев скончался на 45-м году жизни в результате кровопотери от внутреннего кровотечения, вызванного язвой.

Терентьев стал известен после роли Спирта в фильме "Мы из будущего". Также он снимался в сериалах "Подсудимый", "Филин", "Крылья империи", "Первый отдел" и других.