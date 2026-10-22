Прощание с актером Терентьевым пройдет в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге простятся с актером Андреем Терентьевым

Москва22 окт Вести.Прощание с актером Андреем Терентьевым, скончавшимся в возрасте 44 лет, пройдет 23 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости в его семье.

Прощание состоится завтра, в 10.50, в Санкт-Петербурге, в ритуальном зале на Партизанской улице, дом 8 говорится в сообщении

Как уточняется, после церемонии тело актера будет перевезено в Казань для захоронения.

Андрей Терентьев получил широкую известность после выхода фильма "Мы из будущего" (2008), где исполнил роль Спирта. Также среди его работ - фильмы и сериалы "Горюнов", "Высокие ставки" и "Такая работа". Кроме того, Терентьев играл в ведущих театрах Санкт-Петербурга и реализовал себя как театральный режиссер.