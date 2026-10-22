Актер Андрей Терентьев умер в 44 года

Умер актер Андрей Терентьев Актер Андрей Терентьев умер в 44 года

Москва22 окт Вести.Актер театра и кино Андрей Терентьев скончался на 45-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале кинокомпании "Триикс Медиа".

Андрей был талантливым актером и прекрасным человеком. Скорбим вместе с родными и близкими говорится в сообщении

Известность Андрею Тереньеву принесла роль Спирта в фильме "Мы из будущего". После этого он снимался в телевизионных сериалах, среди которых "Горюнов", "Такая работа".

Прощание с актером состоится 23 октября в Петербурге, в центре ритуальных услуг на Партизанской улице.