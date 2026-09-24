Москва24 сенВести.Актер Дмитрий Чернышев, снимавшийся в "Нулевом пациенте", погиб при выполнении боевого задания в Харьковской области. Об этом сообщает aif.ru.
На момент гибели артисту было 38 лет. Тело Чернышева смогли доставить на родину для захоронения только спустя 2,5 года.
Дмитрий погиб 26 апреля 2024 года на территории населенного пункта Лиман Первый в Харьковской областисообщили в окружении
Прощание и похороны пройдут 24 сентября в городе Добрянка Пермского края.
Ранее стало известно, что наемники ВСУ из Франции и Германии участвовали в боях за Работино.