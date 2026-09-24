Актер Дмитрий Чернышев из "Нулевого пациента" погиб на СВО в Харьковской области

Актер Дмитрий Чернышев из "Нулевого пациента" погиб на СВО Актер Дмитрий Чернышев из "Нулевого пациента" погиб на СВО в Харьковской области

Москва24 сен Вести.Актер Дмитрий Чернышев, снимавшийся в "Нулевом пациенте", погиб при выполнении боевого задания в Харьковской области. Об этом сообщает aif.ru.

На момент гибели артисту было 38 лет. Тело Чернышева смогли доставить на родину для захоронения только спустя 2,5 года.

Дмитрий погиб 26 апреля 2024 года на территории населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области сообщили в окружении

Прощание и похороны пройдут 24 сентября в городе Добрянка Пермского края.

Ранее стало известно, что наемники ВСУ из Франции и Германии участвовали в боях за Работино.