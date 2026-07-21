Москва21 июл Вести.Стало известно о гибели на фронте украинского актера и режиссера Евгения Бушмакина. Его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования - аналог военкомата на Украине) у собственного дома. Об этом сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на подругу артиста Тоню Ноябреву.

Его почти похитили ТЦК. Прямо на улице, возле дома. Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду говорится в сообщении газеты

Где именно и на каком направлении воевал Бушмакин неизвестно.

Уроженец Полтавы, Евгений Бушмакин родился 28 мая 1981 года. В 2005-м он стал выпускником режиссерского факультета Киевского национального университета культуры и искусств. За свою карьеру он успел поработать актером, режиссером и даже педагогом. Наибольшую известность ему принесли фильмы "Бешеная свадьба", "Герой моего времени" и "Все будет хорошо".

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК начали ловить мигрантов из Азии и отправлять их на фронт.