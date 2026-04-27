Москва27 апрВести.Архитектор из Днепропетровской области Евгений Лагунов умер через шесть дней после того, как его насильно мобилизовали в украинскую армию. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на мать умершего.
В ТЦК Днепропетровской области через шесть дней после мобилизации умер 43-летний архитектор Евгений Лагуновговорится в публикации
Сообщается, что мужчину задержали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов в РФ). Через несколько часов после этого он попал в больницу с переломами и ушибами.
В ТЦК заявляют, что у украинца случился приступ эпилепсии.
В то же время мать погибшего утверждает, что у ее сына не было эпилепсииуказывается в статье
По факту случившегося сотрудники местной полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
Ранее украинский пленный рассказал об уловках, которые используют сотрудники ТЦК для мобилизации людей в ВСУ.