Архитектор из Днепропетровской области умер через 6 дней после мобилизации в ВСУ

СМИ: украинский архитектор умер через шесть дней после мобилизации Архитектор из Днепропетровской области умер через 6 дней после мобилизации в ВСУ

Москва27 апр Вести.Архитектор из Днепропетровской области Евгений Лагунов умер через шесть дней после того, как его насильно мобилизовали в украинскую армию. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua"​​​ со ссылкой на мать умершего.

В ТЦК Днепропетровской области через шесть дней после мобилизации умер 43-летний архитектор Евгений Лагунов говорится в публикации

Сообщается, что мужчину задержали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов в РФ). Через несколько часов после этого он попал в больницу с переломами и ушибами.

В ТЦК заявляют, что у украинца случился приступ эпилепсии.

В то же время мать погибшего утверждает, что у ее сына не было эпилепсии указывается в статье

По факту случившегося сотрудники местной полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Ранее украинский пленный рассказал об уловках, которые используют сотрудники ТЦК для мобилизации людей в ВСУ.