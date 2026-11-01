Замкомроты Батыр: ВС РФ идут к Дружковке, зачищают здания и подвалы от "ждунов"

ВС РФ продвигаются к Дружковке, идет зачистка зданий и подвалов от "ждунов" Замкомроты Батыр: ВС РФ идут к Дружковке, зачищают здания и подвалы от "ждунов"

Москва1 ноя Вести.Мотострелки 6-й дивизии группировки "Южная" на краматорско-дружковском направлении продвигаются в сторону Дружковки. Здания и подвалы в населенных пунктах зачищают от так называемых "ждунов", смирившихся с перспективой плена, рассказал военкору ИС "Вести" Алексею Баранову заместитель командира роты - позывной Батыр.

Работу штурмовых групп координируют по радиосвязи на основе анализа картинки с зависших над передовой беспилотников.

Войска продвигаются в направлении Дружковки. Бой в населенном пункте - это зачистка зданий, подвальных помещений от тех, кто остался там - так скажем, ждуны, которые либо не успели убежать со своими, либо смирились с тем, что они попадут в плен рассказал Батыр

Тем временем бойцы отдельного штурмового батальона "Кедр" гвардейской танковой дивизии группировки "Центр" рассказали о своем продвижении на днепропетровском направлении специальной военной операции.