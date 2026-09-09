ВС РФ проводят попытки штурма Дружковки в ДНР Минобороны: ВС РФ проводят попытки штурма Дружковки в ДНР

Москва9 сен Вести.Расчеты Вооруженных сил России закрепились на окраине населенного пункта Дружковка в Донецкой Народной Республике, в настоящий момент проводятся попытки штурма города. Об этом сообщил заместитель командира роты отдельного полка войск беспилотных систем "Южной" группировки войск с позывным Артист.

По словам военного, российские бойцы уничтожают логистику украинских боевиков, чтобы они не имели возможности подвозить боеприпасы и продовольствие.

На окраине Дружковки закрепились наши расчеты​​​. Пехота уже производит попытки штурма самой Дружковки сказал он на видео Минобороны России

Боец добавил, что ВС РФ проводят попытки штурма "достаточно успешно".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что на дружковско-краматорском направлении армия России охватывает Алексеево-Дружковку с востока, что приближает российские войска к выходу на окраины города.