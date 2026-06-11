Минобороны РФ: российская армия наступает на широком фронте в северной части ДНР

Войска РФ наступают на широком фронте в северной части ДНР Минобороны РФ: российская армия наступает на широком фронте в северной части ДНР

Москва11 июн Вести.ВС РФ продолжают освобождение Донецкой Народной Республики. Соединения и воинские части Южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР, говорится в сообщении МО РФ.

Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне говорится в заявлении Минобороны России в мессенджере MAX

8 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой, что российская армия сократили расстояние до Краматорска до 11 километров. Он отметил, что ВС РФ всю неделю продолжали оттеснять противника, улучшая свое тактическое положение.