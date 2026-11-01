Штурмовики "Кедра": наступаем в Днепропетровской области, у ВСУ нет мотивации

Штурмовики: армия РФ идет вперед в Днепропетровской области, у ВСУ нет мотивации Штурмовики "Кедра": наступаем в Днепропетровской области, у ВСУ нет мотивации

Москва1 ноя Вести.Отдельный штурмовой батальон "Кедр" гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" ведет наступление на днепропетровском направлении специальной военной операции. Попытки контратак противника безуспешны, чувствуется отсутствие у украинских боевиков настроя и мотивации, рассказали бойцы "Кедра" военкору ИС "Вести" Алексею Баранову.

Наступление армии России на данном направлении продолжается.

В Днепропетровской области дальше наступаем. Противник на нашем направлении малыми группами пытается вклиниться в наши рубежи, но все это безуспешно для него рассказал командир отделения Резон Сабиров

В окопы и блиндажи противника заходят после огневого поражения позиций украинских военных. Противник старается уклониться от огнестрельного боя, используя беспилотники.

Чувствуется, что нет мотивации, нет настроя, поэтому противник начинает воздействовать на нас издалека - то есть это БПЛА. Только вступаем в огнестрельный бой - либо сдаются в плен, либо убегают, либо погибают на месте рассказал командир штурмовой роты Андрей Вайнбергер

Вооруженные силы РФ продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, не сбавляя темпа, сообщил накануне член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин.