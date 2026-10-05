Пушилин сообщил о ситуации в ДНР после ночных атак ВСУ и обстановке на фронте

Пушилин – о ситуации после ночных атак ВСУ и обстановке на фронте Пушилин сообщил о ситуации в ДНР после ночных атак ВСУ и обстановке на фронте

Москва5 окт Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в интервью ИС "Вести" о ситуации с электричеством и водоснабжением в регионе после ночных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также о самых горячих участках на фронте.

По его словам, украинские боевики действуют по отработанной с 2014 года схеме и продолжают наносить удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры в ДНР.

Мы на данный момент можем говорить о том, что выходные были достаточно неспокойны, противник несколько ночей подряд наносит удары по энергетическим объектам. При этом наши энергетики продолжают работу круглосуточно… И сейчас мы видим, что ситуация на какие-то периоды немного улучшается, потом опять противник наносит удары. Но тем не менее мы понимаем, что сейчас, какие следующие шаги делать. На утро в моменте можем говорить, что пока что без света еще находится порядка 420 тысяч абонентов сообщил Пушилин

Также он отметил, что в республике наращиваются возможности для защиты критически важных объектов инфраструктуры.

Мы наращиваем возможности для защиты наших объектов. И, безусловно, большую часть сбивают и системы РЭБ "Купол Донбасса", и отрабатывают мобильные огневые группы, "БАРС-ДНР" проводит свою работу и наращивает возможности. Безусловно, и наши военные здесь включены в сводных мобильных огневых группах, конечно, эта работа очень серьезная проводится сказал глава ДНР

При этом, по его словам, противник продолжает запускать большое количество беспилотников, которые пока еще попадают по различным объектам. Работы по защите и по восстановлению разрушений будет продолжена, подчеркнул Пушилин.

Также глава региона рассказал о наиболее горячих участках фронта, где проходят бои. По его словам, за прошедшую неделю российские подразделения освободили несколько населенных пунктов.

За прошедшую неделю подразделения российских войск освободили несколько населенных пунктов, среди них Нововодяное и Веселое Поле. Это у нас красноармейско-добропольское направление. Контроль над ними позволяет нашим бойцам из группировки войск "Центр" формировать более глубокий охват Доброполья с северной стороны, а также уже имеется возможность вплотную подойти к городу Белозерское. Это следующий крупный узел противника, как оборонный, так и логистический на данном участке фронта сообщил он

В городе Доброполье продолжаются бои, российские войска закончили зачистку жилых кварталов в восточных районах населенного пункта.

В самом Доброполье продолжаются бои в северной и центральной частях города. Наши подразделения уже завершили зачистку жилой застройки в восточных районах Доброполья и продолжают наступление. Западнее населенного пункта наши бойцы продвигаются вдоль дорог, лесополос, что в конечном счете, конечно, должно привести к окружению украинских формирований подчеркнул Пушилин

На дружковско-краматорском направлении фронта российские войска развивают наступление вдоль реки Казенный Торец, продвигаясь к Дружковке с юго-западного фланга.

Далее идем на дружковско-краматорском направлении. Здесь наши бойцы развивают наступление вдоль реки Казенный Торец, продвигаясь к Дружковке с юго-западного фланга, также продолжаются активные бои в Алексеево-Дружковке и в самой Дружковке. Касаемо Алексеево-Дружковки, несмотря на то, что [это] маленький населенный пункт, но тем не менее противник там еще имеет возможность упираться отметил глава ДНР

Решающую роль на данном участке фронта играют операторы беспилотников, подчеркнул Пушилин.

Важную роль в этих боях на данном участке фронта играет, может быть, даже решающую, пока что БПЛА, которые помогают нашим бойцам выявить опорные пункты и укрепления противника. И, конечно, позволяют продвигаться, сопровождать наших бойцов. Восточнее наши подразделения двигаются по высотам, формируют восточное крыло охвата Дружковки. Поэтому эту работу продолжаем рассказал он

Помимо прочего, подразделения группировок войск "Запад" и "Юг" слаженно продвигаются к славянско-краматорской агломерации.

На славянско-краснолиманском участке фронта, здесь у нас группировка "Запад" и группировка "Юг", они ведут слаженную работу достаточно, продвигаясь непосредственно к славянско-краматорской агломерации. Это вот та агломерация, которая, наверное, станет последней в освобождении всей территории Донецкой Народной Республики. Здесь продолжаются бои и на подступах к Славянску вблизи Николаевки, где наши бойцы используют и условия рельефа… Нашим бойцам у нас получается установить объективный контроль с помощью беспилотников и над дорогами, которые противник использует для снабжения своих частей сообщил Пушилин

В Красном Лимане российские бойцы продолжают отражать атаки украинских боевиков.

В Красном Лимане, в его окрестностях, здесь ожесточеннейшие встречные бои идут. Наши бойцы продолжают отражать контратаки украинских формирований, причем формирования украинские здесь укрепленные. Пока что мы видим еще переброску, и противник прямо цепляется зубами, потому что очень громогласно заявили там, что у них там много успехов и прочее. Теперь они пытаются это еще и продемонстрировать подытожил Пушилин

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова бороться даже за одну сотую процента территории Донецкой Народной Республики.