Москва5 октВести.Российские военнослужащие отражают украинские контратаки в районе Красного Лимана, где идут ожесточенные бои. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом районе укреплены и продолжают перебрасывать дополнительные подразделения. Пушилин отметил, что противник пытается продемонстрировать успехи, о которых было заявлено ранее.
В Красном Лимане, в его окрестностях ожесточеннейшие встречные бои идут. Наши бойцы продолжают отражать контратаки украинских формированийсказал глава ДНР
Пушилин также отметил, что российская армия получила возможность плотнее обойти Доброполье с севера. Это удастся благодаря освобождению ряда населенных пунктов.