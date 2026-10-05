Пушилин рассказал об ожесточенных боях в районе Красного Лимана Пушилин: российские бойцы отражают контратаки ВСУ под Красным Лиманом

Москва5 окт Вести.Российские военнослужащие отражают украинские контратаки в районе Красного Лимана, где идут ожесточенные бои. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом районе укреплены и продолжают перебрасывать дополнительные подразделения. Пушилин отметил, что противник пытается продемонстрировать успехи, о которых было заявлено ранее.

В Красном Лимане, в его окрестностях ожесточеннейшие встречные бои идут. Наши бойцы продолжают отражать контратаки украинских формирований сказал глава ДНР

Пушилин также отметил, что российская армия получила возможность плотнее обойти Доброполье с севера. Это удастся благодаря освобождению ряда населенных пунктов.