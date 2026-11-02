Москва2 нояВести.Подразделения группировки войск "Запад" отражают контратаки противника в окрестностях Красного Лимана и в районе самого города. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В Красном Лимане и его окрестностях бойцы группировки войск "Запад" отражают контратаки противника. Постоянно продолжаются контратаки, поэтому достаточно там ситуация ожесточенная. Также ожесточенные боестолкновения идут в районе Диброва, где как раз вот лесные массивы замедляют продвижение и затрудняют применение техникирассказал он
Ранее Пушилин указал на огромную роль подразделений БПЛА в отражении контратак украинских боевиков.