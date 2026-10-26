Пушилин указал на огромную роль подразделений БПЛА в отражении контратак ВСУ Пушилин отметил огромную роль подразделений БПЛА в отражении контратак ВСУ

Москва26 окт Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил огромную роль подразделений БПЛА в отражении контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его данным, в районе Красного Лимана украинские формирования продолжают попытки прорвать нашу оборону.

Однако российские военные отбивают все контратаки. В этом огромную роль, скажем так, играют наши подразделения БПЛА, которые своевременно выявляют группы противника, которые впоследствии уничтожаются, в том числе при помощи артиллерии сообщил Пушилин

Глава ДНР также обратил внимание на ситуацию вокруг Дружковки в ДНР.