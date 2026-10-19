Пушилин: за неделю предотвращены 98 террористических атак со стороны Украины

В ДНР за неделю предотвращены 98 атак Украины Пушилин: за неделю предотвращены 98 террористических атак со стороны Украины

Москва19 окт Вести.На территории Донецкой Народной Республики за прошедшую неделю были предотвращены 98 атак со стороны Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Этому способствовали оборонительные действия системы "Купол Донбасса" и сводных мобильных огневых групп.

За неделю предотвращены 98 террористических атак со стороны противника написал Пушилин в своем канале

Он отметил, что ВСУ продолжают использовать тактику комбинированных налетов на гражданское население и инфраструктуру республики.