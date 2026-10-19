Москва19 октВести.На территории Донецкой Народной Республики за прошедшую неделю были предотвращены 98 атак со стороны Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Этому способствовали оборонительные действия системы "Купол Донбасса" и сводных мобильных огневых групп.

За неделю предотвращены 98 террористических атак со стороны противника

написал Пушилин в своем канале

Он отметил, что ВСУ продолжают использовать тактику комбинированных налетов на гражданское население и инфраструктуру республики.