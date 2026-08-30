Москва30 авгВести.В воздушном пространстве Донецкой Народной Республики за минувшие 24 часа была предотвращена атака трех беспилотников. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.
За прошедшие сутки над территорией ДНР уничтожено три дрона противниканаписал он в MAX
Пушилин отметил, что все БПЛА направлялись на объекты гражданской инфраструктуры. Удары по ним не допустила система "Купол Донбасса" и сводные мобильные огневые группы.
Ранее также стало известно об отражении атак ВСУ на Белгородскую область.