Пушилин: за прошедшие сутки над территорией ДНР уничтожено три дрона Украины

В небе над ДНР за сутки сбито три украинских дрона Пушилин: за прошедшие сутки над территорией ДНР уничтожено три дрона Украины

Москва30 авг Вести.В воздушном пространстве Донецкой Народной Республики за минувшие 24 часа была предотвращена атака трех беспилотников. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

За прошедшие сутки над территорией ДНР уничтожено три дрона противника написал он в MAX

Пушилин отметил, что все БПЛА направлялись на объекты гражданской инфраструктуры. Удары по ним не допустила система "Купол Донбасса" и сводные мобильные огневые группы.

Ранее также стало известно об отражении атак ВСУ на Белгородскую область.