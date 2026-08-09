"Купол Донбасса" предотвратил в ДНР за неделю 136 террористических атак ВСУ

Больше 130 террористических атак за неделю предотвратил в ДНР "Купол Донбасса" "Купол Донбасса" предотвратил в ДНР за неделю 136 террористических атак ВСУ

Москва9 авг Вести.Система "Купол Донбасса" и сводные мобильные огневые группы предотвратили за неделю больше 130 атак ВСУ, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру республики.

Так, по его данным, в Петровском районе Донецка были сбиты дроны "Блискавка" и Hornet, вооруженные осколочно-фугасными боезарядами, а под Шахтерском ВСУ пытались атаковать железнодорожный узел с помощью беспилотника R-15 с трехкилограммовой осколочно-фугасной боеголовкой.

Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 136 террористических атак со стороны противника говорится в публикации

В Амвросиевке, написал Пушилин, сводные МОГи сбили украинский дрон "Майя" с осколочно-фугасным боеприпасом, в Мариуполе боевики пытались ударить по электроподстанции дроном FP-1 с 20-килограммовой боеголовкой ОФБЧ-60, в Горловке были сбиты два дрона "Батон" и беспилотник RAM-2X, пытавшиеся поразить объекты энергетической инфраструктуры.

Глава ДНР сообщил, что специалисты перехватили вражеские дроны, а затем взрывотехники успешно обезвредили подавленные БПЛА и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры.