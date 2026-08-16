Москва16 авг Вести.За неделю система "Купол Донбасса" и сводные мобильные огневые группы предотвратили 130 атак ВСУ. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По информации Пушилина, под Новотроицким перехвачен вражеский дрон «Батон», вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой. Под Амвросиевкой сбит экспериментальный дрон с осколочно-фугасной боевой частью. Сводными мобильными огневыми группами под Ясиноватой уничтожен беспилотник "Костыль" с осколочно-фугасным боезарядом. В Горловке украинские террористы пытались ударить по образовательному учреждению дроном "Батон". В Енакиево перехвачен беспилотник "Блискавка" с двухкилограммовой боеголовкой. Под Шахтерском вдоль автомобильной дороги сбиты два дрона Darts, которыми украинские террористы пытались ударить по гражданским автомобилям.

Специалисты перехватили вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры уточняется в сообщении

Как отметил Денис Пушилин, система "Купол Донбасса" получает техническую информацию о точках запуска БПЛА противника в прифронтовой зоне. Полученные данные незамедлительно передаются в Минобороны и в антитеррористическое подразделение специального назначения регионального Управления ФСБ России "Горыныч".