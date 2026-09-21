За сутки система "Купол Донбасса" и огневые группы уничтожили в ДНР 7 дронов ВСУ

За сутки в ДНР уничтожили 7 украинских БПЛА, нацеленных на гражданские объекты За сутки система "Купол Донбасса" и огневые группы уничтожили в ДНР 7 дронов ВСУ

Москва21 сен Вести.За последние 24 часа над территорией Донецкой Народной Республики системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" и огневыми группами уничтожены 7 украинских БПЛА. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 7 дронов противника, направленных на объекты гражданской инфраструктуры написал руководитель республики в мессенджере МАХ

Ранее он рассказал о высокой явке на выборах в ДНР, несмотря на провокации со стороны Украины.