Семь украинских беспилотников уничтожены в ДНР за прошедшие сутки

Семь украинских дронов сбиты в ДНР за сутки Семь украинских беспилотников уничтожены в ДНР за прошедшие сутки

Москва13 сен Вести.Семь украинских беспилотников, направленных на объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 7 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктуры – написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ранее в этот день военные следственные органы Следственного комитета (СК) РФ заявили, что за прошедшие сутки от террористических действий ВСУ в регионе три мирных жителя погибли, еще 13 пострадали.