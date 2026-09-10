Над территорией ДНР за сутки сбили 13 украинских беспилотников

Над территорией ДНР уничтожены 13 украинских дронов Над территорией ДНР за сутки сбили 13 украинских беспилотников

Москва10 сен Вести.За прошедшие сутки над территорией Донецкой Народной Республики сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 13 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктуры написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 9 сентября до 8.00 мск 10 сентября над российскими регионами перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.