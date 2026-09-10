Москва10 сенВести.За прошедшие сутки над территорией Донецкой Народной Республики сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 13 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктурынаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 9 сентября до 8.00 мск 10 сентября над российскими регионами перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.