За сутки 14 украинских БПЛА уничтожены над территорией ДНР

За сутки 14 дронов ВСУ сбиты над территорией ДНР За сутки 14 украинских БПЛА уничтожены над территорией ДНР

Москва9 сен Вести.За прошедшие сутки 14 украинских беспилотников уничтожены над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 14 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктуры написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 8 сентября до 8.00 мск 9 сентября над российскими регионами перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов.