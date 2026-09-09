Москва9 сенВести.За прошедшие сутки 14 украинских беспилотников уничтожены над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.
Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 14 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктурынаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 8 сентября до 8.00 мск 9 сентября над российскими регионами перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов.