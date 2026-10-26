Москва26 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают безуспешные попытки прорвать оборону ВС РФ в районе города Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, в районе Красного Лимана и его окрестностях идут ожесточенные боестолкновения.

Здесь также украинские формирования продолжают попытки прорвать нашу оборону, однако российские военные отбивают все контратаки. В этом огромную роль играют наши подразделения БПЛА, которые своевременно выявляют группы противника, которые впоследствии уничтожаются, в том числе при помощи артиллерии рассказал Пушилин

Ранее Пушилин отмечал ухудшение ситуации для ВСУ на славянском направлении.