Москва19 октВести.Ожесточенная оборона ВСУ в районе Николаевки объясняется пониманием ими, что в случае взятие населенного пункта российскими войсками дорога на Славянск будет открыта. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что ожесточенные бои продолжаются также в районе Красного Лимана, куда ВСУ перебросили много сил и средств.
Теперь мы видим также в районе Николаевки противник упирается, потому что понимает, что после Николаевки открывается уже дорога в Славянск. И здесь… для противника ситуация становится все хуже и хужеподчеркнул Пушилин
Ранее глава ДНР отметил, что после установления контроля ВС РФ над населенным пунктом Лидино у ВСУ начались проблемы с поставками.