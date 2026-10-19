Пушилин отметил ухудшение ситуации для ВСУ на славянском направлении Пушилин: ситуация для ВСУ на славянском направлении ухудшается

Москва19 окт Вести.Ожесточенная оборона ВСУ в районе Николаевки объясняется пониманием ими, что в случае взятие населенного пункта российскими войсками дорога на Славянск будет открыта. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что ожесточенные бои продолжаются также в районе Красного Лимана, куда ВСУ перебросили много сил и средств.

Теперь мы видим также в районе Николаевки противник упирается, потому что понимает, что после Николаевки открывается уже дорога в Славянск. И здесь… для противника ситуация становится все хуже и хуже подчеркнул Пушилин

Ранее глава ДНР отметил, что после установления контроля ВС РФ над населенным пунктом Лидино у ВСУ начались проблемы с поставками.