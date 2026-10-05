Пушилин: пути снабжения ВСУ в районе Славянска под объективным контролем ВС РФ

ВС РФ взяли под объективный контроль пути снабжения ВСУ на подступах к Славянску Пушилин: пути снабжения ВСУ в районе Славянска под объективным контролем ВС РФ

Москва5 окт Вести.Вооруженные силы России взяли под объективный контроль дороги на подступах к городу Славянск в Донецкой Народной Республике, по которым идет снабжение украинской армии. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, вблизи населенного пункта Николаевка на подступах к Славянску продолжаются бои.

У нас получается установить объективный контроль с помощью беспилотников и над дорогами, которые противник использует для снабжения своих частей сказал Пушилин

Ранее глава ДНР заявил, что в районе Славянска, Краматорска и Орехова идет решающая битва за Донбасс.