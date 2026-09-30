Пушилин: у Славянска и Краматорска разворачивается решающая битва за Донбасс

Пушилин назвал решающей битвой за Донбасс действия у Славянска и Краматорска Пушилин: у Славянска и Краматорска разворачивается решающая битва за Донбасс

Москва30 сен Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что у Славянска, Краматорска и Орехова идет решающая битва за Донбасс. Он написал об этом в MAX.

В среду, 30 сентября, празднуется День воссоединения Донбасса с Россией. Пушилин подчеркнул, что жители республики прошли долгий и трудный путь от референдума 11 мая 2014 года до подписания договора о вхождении ДНР в состав РФ в 2022 году.

Прямо сейчас на полях близ Славянска, Краматорска, Орехова разворачивается решающая битва за Донбасс. В прямом смысле слова – битва за будущее говорится в публикации

Пушилин выразил уверенность в том, что вся территория ДНР будет отвоевана и что в будущем республика станет процветающей и комфортной.