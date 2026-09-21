Москва21 сен Вести.В окрестностях Красного Лимана и в самом городе идут ожесточенные бои, российские военные отражают контратаки противника, не давая ему деблокировать свои подразделения. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, противник перебросил серьезные силы, чтобы изменить ситуацию, но российские подразделения делают все возможное для продвижения вперед.

В районе Красного Лимана, да и в самом городе идут встречные, ожесточеннейшие бои. Наши бойцы на постоянной основе сейчас отражают контратаки противника, не давая возможности деблокировать их подразделения и в данном населенном пункте. Но противник перебросил очень серьезные силы для того, чтобы ситуацию там поменять. Естественно, наши подразделения делают все возможное и невозможное, чтобы не только купировать такие атаки противника, но и иметь возможность продвигаться дальше заявил Пушилин

Ранее Пушилин сообщил, что в населенном пункте Сергеевка идут боестолкновения, где российские военнослужащие развивают успех, продвигаясь вдоль административной границы ДНР и Днепропетровской области.