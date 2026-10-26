Пушилин: российские войска берут в охват Дружковку в ДНР Пушилин: ВС РФ берут в охват Дружковку в ДНР

Москва26 окт Вести.Российские военнослужащие берут в охват город Дружковка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

После освобождения Доброполья группировка войск "Центр" продвигается на северо-восток по направлению к Белозерскому, вблизи которого сейчас идут бои. Занятие Белозерского обеспечит бойцам возможность для дальнейшего наступления по нескольким направлениям: на север и в сторону Краматорска.

После взятия поселка Алексеево-Дружковка подразделения "Южной" группировки войск наступают к самой Дружковке, а также двигаются восточнее по высотам, таким образом охватывая данный населенный пункт

Бойцы, по словам главы региона, наступают практически на всех участках фронта, несмотря на тяжелые обстоятельства на отдельных участках, выявляют и уничтожают опорные пункты и логистические узлы противника.

В ходе интервью Пушилин также сообщил, в частности, об ожесточенных боях близ Николаевки в ДНР.