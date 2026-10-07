Москва7 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки контратаковать российские позиции на краснолиманско-святогорском направлении. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Мы видим, что контратаки, которые противник продолжает… пытается перевернуть ситуацию на краснолиманско-святогорском направлении. Но там ситуацию сейчас, скажем так, не то чтобы перевернуть противнику не получилось, наши там удержали, здесь и сейчас выдерживаются контратаки, и сейчас мы видим опять уже на некоторых участках улучшения рассказал Пушилин

Ранее глава республики сообщил об ожесточенных боях в окрестностях Красного Лимана. По его словам, ВСУ в этом районе укреплены и продолжают перебрасывать дополнительные подразделения.