Пушилин сообщил о продолжающихся боях за Алексеево-Дружковку в ДНР Пушилин: ВСУ борются за Алексеево-Дружковку, но ожидалось, что сдадут ее быстро

Москва7 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сдают и продолжают цепляться за свои позиции в Алексеево-Дружковке, однако были ожидания, что противник быстро сдаст населенный пункт. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Дружковка с нескольких сторон охватывается, там и Алексеево-Дружковка. За Алексеево-Дружковкой я думал почему-то, [что] быстрее противник ее сдаст. Не сдают, цепляются, он понимает, потому что там прямо такое после Константиновки достаточно стремительное продвижение могло бы быть, противник там старается тоже сдержать всячески. А там, скажем так, ребята и рельеф тоже используют, и речки рассказал Пушилин

Ранее глава ДНР сообщил, что российские войска на дружковско-краматорском направлении фронта развивают наступление вдоль реки Казенный Торец, продвигаясь к Дружковке с юго-западного фланга.