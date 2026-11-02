Пушилин сообщил о контратаках ВСУ в районе Алексеево-Дружковки Пушилин: боевики ВСУ пытаются контратаковать в районе Алексеево-Дружковки

Москва2 ноя Вести.Российские военные отбивают контратаки украинских формирований, которые пытаются вернуть ранее утраченные позиции в Алексеево-Дружковке. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

На дружковско-краматорском направлении здесь наши подразделения отбивают контратаки украинских формирований, которые стремятся занять свои ранее утраченные позиции в Алексеево-Дружковке. В окрестностях населенного пункта идут очень ожесточенные бои, но наши силы контролируют ситуацию. Западнее подразделения группировки войск "Юг" двигаются вдоль реки Казенный Торец, чтобы срезать выступ противника, который... [атакует] наши позиции как раз по флангам сказал Пушилин

Ранее сообщалось, что украинские боевики предпринимают попытки снять постановочные видео о том, что населенный пункт Алексеево-Дружковка находится под контролем Вооруженных сил Украины.