Москва30 октВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки снять постановочные видео о том, что Алексеево-Дружковка находится под контролем украинских подразделений.
Они [ВСУ] хотят видео снять, что Алексеево-Дружковка под их контролем и российских войск нет. Так они пытались сделать в Константиновке. Но они уже измученные, уже голодные. Даже в любое время мы встречаем их группу, они просто так сдаются в пленприводит ТАСС слова командира первого мотострелкового батальона 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" "Южной" группировки войск с позывным Халиф
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Доброполья и Алексеево-Дружковки в ДНР.