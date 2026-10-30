Москва30 окт Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки снять постановочные видео о том, что Алексеево-Дружковка находится под контролем украинских подразделений.

Они [ВСУ] хотят видео снять, что Алексеево-Дружковка под их контролем и российских войск нет. Так они пытались сделать в Константиновке. Но они уже измученные, уже голодные. Даже в любое время мы встречаем их группу, они просто так сдаются в плен