Москва17 октВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) после сдачи Алексеево-Дружковки и Доброполья в Донецкой Народной Республике (ДНР) отводят уцелевшие силы к Славянску и Краматорску, заявил источник ТАСС.
Потеря Алексеево-Дружковки и Доброполья вынудила противника откатить часть сил под Краматорск и Славянск. Речь о тех силах, которые уцелелиприводит ТАСС слова источника
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов 16 октября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Доброполья и Алексеево-Дружковки.