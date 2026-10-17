ВСУ отводят силы к Славянску и Краматорску

ВСУ отводят подразделения под Славянск и Краматорск ВСУ отводят силы к Славянску и Краматорску

Москва17 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) после сдачи Алексеево-Дружковки и Доброполья в Донецкой Народной Республике (ДНР) отводят уцелевшие силы к Славянску и Краматорску, заявил источник ТАСС.

Потеря Алексеево-Дружковки и Доброполья вынудила противника откатить часть сил под Краматорск и Славянск. Речь о тех силах, которые уцелели приводит ТАСС слова источника

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов 16 октября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Доброполья и Алексеево-Дружковки.