Действия Киева говорят о том, что Славянск и Краматорск готовят к сдаче KP.RU: Киев готовит Славянск и Краматорск к сдаче

Москва24 окт Вести.Эвакуация семей с детьми объявлена в подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах в Краматорском и Славянском районах Донецкой Народной Республики (ДНР). Это говорит о том, что ВСУ готовятся сдать оба районных центра, пишет KP.RU.

Издание обратило внимание на официальное объявление главы подчиняющейся властям Украины военной администрации региона Вадима Филашкина об эвакуации. Отмечается, что если родители отказываются покидать дома, то их несовершеннолетних детей увозят принудительно.

Порядок, по которому отдают такие приказы, Киев писал сам: эвакуация становится обязательной, когда фронт подходит к населенному пункту на 10 км. Этим приказом Киев подтвердил: фронт теперь ближе 10 км от любой улицы обоих городов – и Славянска, и Краматорска. Эвакуация целой агломерации – это признание, что оба города решено оставить говорится в тексте

Ранее военный эксперт Андрей Марочко указал, что военное руководство Украины, наращивая группировку у Славянска и Краматорска, лишь пытается отсрочить неизбежное - потерю контроля над этими населенными пунктами.